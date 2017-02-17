В Отрадненском районе мужчина хранил в подсобке магазина 1 кг марихуаны

В Отрадненском районе в феврале против местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что один из жителей станицы Передовой хранит наркотики. Полицейские осмотрели арендуемое подозреваемым под магазин помещение. В подсобке в коробках обнаружили растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось марихуаной общей массой более 1 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали. В полиции он рассказал, что нашел дикорастущие кусты конопли на окраине станицы, оборвал их и сохранил для личного употребления. Возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается.

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