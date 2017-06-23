В охране порядка на Кубке конфедераций задействовали 8 тыс. сотрудников

Вместе с кубанскими силовиками и казаками безопасность в Сочи обеспечивают сотрудники из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа и других городов.

На стадионе «Фишт» 25 июня сойдутся сборные Германии и Камеруна. Немцы — действующие чемпионы мира и одна из сильнейших команд на Кубке конфедераций. Игра начнется на главной спортивной арене края в 18:00.

Гостей соревнований на вокзалах и в аэропорту встречают волонтеры. Добровольцы также работают в Олимпийском парке, на стадионе и в центрах выдачи паспортов болельщиков. За охраной порядка в Сочи следят силовики из нескольких регионов России. На помощь кубанским правоохранителям прибыли сотрудники ведомств из Ростова, Ставрополя, Воронежа и других городов. Службу несут круглосуточно. Под охраной весь Большой Сочи.

«В охране общественного порядка и обеспечении безопасности в период подготовки и проведения Кубка конфедераций задействовано свыше 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них более 6 тыс. полицейских, свыше 1,6 тыс. сотрудников Росгвардии. Также мы активно задействуем казаков-дружинников, которые уже приступили к выполнению обязанностей по несению службы совместно с сотрудниками полиции на территории, прилегающей к стадиону «Фишт»», — рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

Всего задействовано более 600 казаков. Из них 350 — дружинники. Вместе с полицейскими они патрулируют транспортные узлы: аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции, Олимпийскую деревню и, конечно, стадион «Фишт».

«Это преимущественно те люди, которые прошли со мной Олимпиаду, Паралимпийские игры, «Формулу-1». Люди отобраны и проверены по линии МВД, ФСБ, по линии федеральной службы охраны», — отметил заместитель атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник Валерий Ефремов.

Ежедневно силовики и казаки-дружинники патрулируют более 35 маршрутов. В дни игр количество нарядов увеличивают.

Сочи 29 июня примет встречу полуфинала, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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