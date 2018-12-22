В параде Дедов Морозов в Краснодаре приняли участие более 300 сказочных персонажей

Праздник состоялся 22 декабря в краевом центре. Участниками шествия стали представители всех муниципалитетов края и разных учреждений культуры.

Парад стартовал на площади имени Пушкина с новогоднего пролога с Мальчиком Новогодничком — внуком Деда Мороза. После этого началось шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей русских народных сказок по улице Красной к главной городской елке на Театральной площади.

Колонну возглавил детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов Новороссийска «Юнга». Артисты останавливались у Музыкального театра ТО «Премьера» и Краснодарской филармонии. Там колонну встречали новогодними концертными программами артисты государственных учреждений культуры региона.

На Театральной площади парад встретили творческие коллективы Краснодара и главный Дед Мороз Кубани. После этого зажгли «новогоднюю звезду» на главной елке края.

Во время песни «Новогодняя звезда» в исполнении хора краснодарской филармонии Снегурочки вручили гостям праздника новогодние шары с пожеланием от зимних волшебников, привезенные со всего края. Программу завершил флешмоб под песню «В лесу родилась елочка», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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