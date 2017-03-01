В парк Кабардинки завезли 20 белок

В Геленджик в феврале привезли 20 белок из Ленинградской области. Их приютили в парке поселка Кабардинка.

К переезду зверьков готовили около полугода. За это время они успели привыкнуть к людям.

Лесных жителей в новые дома запускали ночью, чтобы они смогли адаптироваться. Специально для животных закупили орехи трех видов и семечки.

«Необходимо производить их запуск именно в темное время суток, чтобы они в это время не вышли из своих домиков. Домики для них также заранее были установлены на уровне 20 м от земли», — сказала заместитель главы администрации Кабардинского внутригородского округа Геленджика Мария Коноводова.

Белок в Кабардинку привозят регулярно. Они хорошо себя чувствуют в условиях южного климата, а также помогают в борьбе с лесными вредителями, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты местного «Сафари-парка» отмечают, что привезенные животные приживаются и дают потомство.

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