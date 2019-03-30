В парках Краснодара 30 и 31 марта пройдут концерты и дискотеки для детей

Мероприятия начнутся утром 30 марта.

В Чистяковской роще в 12:00 30 марта пройдет экологическая викторина «Кто как весну встречает». В 13:00 на малой сцене парка пройдет детская дискотека. В 14:00 там пройдет концерт вокалистов дома творчества имени Владимира Высоцкого «Разноцветная весна».

В парке «Солнечный остров» 30 марта в 12:00 на главной сцене начнется музыкальная программа «Мелодии и ритмы российской эстрады». В 14:00 там пройдет концерт авторской песни «Струны души». На главной сцене парка 31 марта пройдет игровая программа для детей «Солнечные зайчики», а в 16:00 начнется «Воробьиная дискотека».

В парке 30-летия Победы в 12:00 начнется выступление воспитанников вокальной студии STAR. В 13:00 пройдет концерт творческих коллективов городского Дома культуры Карасунского округа Краснодара «Любовь как музыка весны». В 15:00 на центральной площадке парка состоится концерт «Весенних звуков солнечная нить». В 16:00 состоится выступление ансамбля «Казачка» городского Дома культуры Западного внутригородского округа Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» в Краснодаре 30 марта пройдет акция по раздельному сбору мусора. Сдать вторсырье можно будет с 10:00 до 13:00 возле Молодежного центра на улице Сормовской 12/11.