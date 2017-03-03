В парках Краснодара Международный женский день отметят концертами

В парках Краснодара 8 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

В Городском саду проведут научное шоу «Открывашка» и концерты «Мы дарим вам свои сердца», «Для вас милые женщины», «Все для тебя». Начало мероприятий в 13:00.

Для посетителей Чистяковской рощи подготовят развлекательную программу «Весь мир начинается с мамы», велоквест, мастер-класс по изготовлению открыток, концерт и детскую дискотеку. Праздник начнется с 12:30.

В парке «Солнечный остров» с 12:00 будет работать художественная выставка семейного клуба «Мастерская счастья». С 14:00 до 15:00 для детей пройдет мастер-класс «Цветы в подарок маме». Дети освоят роспись по батику и оригами. Запланирован детский конкурс чтецов «Мамино сердце», концерты «С любовью к женщине», «Джентельмены поздравляют» и «Той женщине, которую люблю». В 16:00 состоится показательный мастер-класс бойцовского клуба «Подарок от супермена».

Гости парка имени 30-летия Победы в 12:00 смогут принять участие в акции «Салон красоты под открытым небом». Программу продолжат соревнования «Шумный девичник», мастер-класс для детей и подростков по декоративно-прикладному искусству «Мамино сердце», концерт, сообщается в группе «Парки Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».

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