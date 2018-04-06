В парках Краснодара пройдут праздничные пасхальные мероприятия

В четырех городских парках 8 апреля отметят Пасху, проведут развлекательные и познавательные тематические программы для детей и взрослых.

В 12:00 на главной аллее в парке имени 30-летия Победы организуют конкурсы рисунка для детей «Пасха в красках», мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров и поделок «Атмосфера мастерства».

Горожан ждут в Чистяковской роще, где на центральной аллее с 12:00 праздничные мероприятия начнутся с познавательной игровой программы «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!». Затем ее продолжит концерт хора народной песни «Кубаночка» «Воистину Воскресе!».

В 14:00 состоится концерт инструментальной музыки Дома творчества имени Владимира Высоцкого «Мелодии Весны».

Игровые и музыкальные программы для детей и взрослых с участием творческих коллективов Домов культуры пройдут также в парке «Солнечный остров» и Городском саду.

Специалисты городского дома культуры Центрального округа с 10:00 на площадке при Храме Сергея Радонежского расскажут об истории православного праздника.

В станице Елизаветинской в 18:00 начнется театрализованный концерт, организованный совместно с воскресной школой храма Покрова пресвятой Богородицы «Поздравляем с праздником Светлой Пасхи!».

С 14:00 в четырех городских парках перед краснодарцами и гостями города выступят солисты и народные коллективы, в 15:00 в Городском саду начнется танцевальный вечер отдыха для людей старшего поколения.

Праздничные мероприятия продолжатся 11 апреля в 18:00 в Пашковском Доме культуры, где пройдет пасхальный концерт «И восходит солнце», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 500 храмах Кубани начались последние приготовления к празднованию Пасхи. Благодатный огонь доставят в Краснодар специальным рейсом 7 апреля.

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