В парках Крымска установили столы для армрестлинга

Средства на это выделили из городского бюджета.
Члены федерации армспорта «Железная рука» Крымского района 2 августа провели в сквере имени Тельмана мастер-класс. Мероприятие посетил мэр Крымска Янис Будагов и его заместитель Сергей Сурмач.
Основатель «Железной руки» Сергей Агрыч поблагодарил главу города за поддержку армрестлинга в Крымске.
Еще один стол для занятий установили в парке на улице Свердлова. Попробовать себя в этом виде спорта может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации Крымска.
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