В парках Крымска установили столы для армрестлинга

Средства на это выделили из городского бюджета.

Члены федерации армспорта «Железная рука» Крымского района 2 августа провели в сквере имени Тельмана мастер-класс. Мероприятие посетил мэр Крымска Янис Будагов и его заместитель Сергей Сурмач.

Основатель «Железной руки» Сергей Агрыч поблагодарил главу города за поддержку армрестлинга в Крымске.

Еще один стол для занятий установили в парке на улице Свердлова. Попробовать себя в этом виде спорта может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации Крымска.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник