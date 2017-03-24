В парке Абрау-Дюрсо выберут лучший арт-объект

В Абрау-Дюрсо в марте объявили конкурс на лучший арт-объект для парка.

Автором достопримечательностей может стать любой желающий независимо от возраста и уровня профессионализма. Основная тематика конкурса – «Абрау-Дюрсо: прошлое и настоящее».

К участию в конкурсе допускаются любые готовые арт-объекты, например скульптуры или инсталляции, выполненные автором или группой авторов в пределах заданной тематики. Арт-объект должен быть создан на территории Краснодарского края. Заявки принимаются до 1 апреля.

В результате будет отобрано пять арт-объектов, которые разместятся на территории парка Абрау-Дюрсо. Каждая достопримечательность получит персональную табличку с указанием автора и контактной информации. Между пятью лучшими работами члены конкурсной комиссии распределят призовые места, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края.

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