В парке Анапы предложили установить памятник ореху

С такой инициативой выступили местные предприниматели.

Идею об установке арт-объекта в парке «Ореховая роща» поддержал мэр Анапы Юрий Поляков. Вопрос обсудили во время закладки саженцев. Их приобрели анапские предприниматели. Здесь же они предложили установить скульптуру с орехом. Глава города идею поддержал.

«Это знаковое для Анапы место. У кого-то есть сосновый бор, дубовая роща, а в Анапе такое знаковое место — Ореховая роща. Надо что-то оригинальное, свое. Предложения «грецкий орех» еще не было», — цитирует Полякова телерадиокомпания «Анапа Регион».

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