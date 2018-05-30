В парке Армавира вандалы устроили погром

Молодые люди в ночь на 27 мая разобрали фонари и выбросили детали в фонтан, передвинули лавочки и клумбы.

Хулиганов — 18-летнего, 19-летнего и 20-летнего жителей Новокубанского района — задержали полицейские, патрулировавшие в центре города.

Молодых людей доставили в отделение полиции. Составили административные материалы по ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Нарушителям назначили наказание в виде административного ареста на двое суток, сообщает портал Gorodarmavir.

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