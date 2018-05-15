В парке Горького в Москве установили скульптуру краснодарца Валерия Казаса

Композиция «Камни. Rocks» простоит там в течение 12 месяцев.

Художник Валерий Казас в октябре получил грант Signet Land Art на создание произведения для парка Горького. Ему также назначили ежемесячную стипендию в размере 30 тыс. рублей в течение года.

Казас поделился фотографиями установленной композиции на своей странице в Facebook.

Программу грантов учредили в 2012 году для комплексной поддержки российских художников. В настоящий момент она является единственной в России инициативой подобного рода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре выбрали арт-объекты, которые установят в трех зеленых зонах. В число победителей вошла работа JEWELLERY Валерия Казаса.

С полной презентацией работ можно ознакомиться здесь.

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