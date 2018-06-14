В парке «Краснодар» 15 июня покажут три матча чемпионата мира по футболу

Трансляции пройдут в амфитеатре.

В 15:00 стартует игра Египет — Уругвай. Матч Марокко — Иран начнется в 18:00.

Завершит вечер противостояние Испании и Португалии. Начало — в 21:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команды Испании и Португалии проведут матч на стадионе «Фишт» в Сочи.

Футболисты сборной Испании выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал испанцам хороших впечатлений от столицы Кубани. Испанцы 9 июня на стадионе ФК «Краснодар» обыграли сборную Туниса.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник