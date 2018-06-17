В парке «Краснодар» 17 июня пройдут трансляции трех матчей ЧМ

Показы состоятся в амфитеатре.

В 15:00 стартует матч Коста-Рика — Сербия. Матч Германия — Мексика начнется в 18:00.

Завершит вечер противостояние Бразилии и Швейцарии. Начало — в 21:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 23 мая объявил о покупке защитника «Андерлехта» Спаича. С Урошем Спаичем заключили пятилетний контракт. Спаич вошел в состав сборной Сербии на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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