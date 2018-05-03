В парке «Краснодар» горожане превратили водоем в бассейн

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, появившееся в Сети 2 мая.
«Одну из зон парка «Краснодар» родители превратили в бассейн для маленьких детей», — говорится в описании записи в Instagram.
В воде также оказались и взрослые.
В администрации парка заявили, что надеялись на то, что люди сами поймут — водоемы не предназначены для купания.
«На деле получается не совсем так. Пожалуйста, не портите красоту фонтанов, не купайтесь в них! Иначе придется ввести систему штрафов! Заходить в воду можно только на детском аттракционе», — написали в аккаунте парка.
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