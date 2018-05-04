В парке «Краснодар» могут ввести штраф за купание в фонтане

На майские праздники жители краевой столицы массово искупались в городских фонтанах и водоемах.

Четвероногие питомцы тоже не выдерживают высой температуры на улице и с удовольствием плещутся в воде. Сотрудники полиции напоминают, что такой отдых чреват последствиями.

«Люди забывают о предусмотренной административной ответственности за купание в местах, где установлены соответствующие таблички с запрещающими и предупреждающими знаками. Статьей 2.2 в законе Краснодарского края № 608 предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей», — сказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Штрафы за купание в искусственном водоеме планируют ввести и в парке «Краснодар». Об этом сообщили в администрации места отдыха. Декоративный пруд превратился в большую лужу. Дети плещутся в воде, взрослые наблюдают за этим со стороны.

«Мы пока ничего не планируем делать. Будем наблюдать за поведением посетителей. Надеемся, что люди одумаются и перестанут купаться в нашем пруду. Кроме того, рассматривается вариант о введении штрафов за купание в общественных местах в соответствии с КоАП РФ. На территории парка действует специальный детский аттракцион. Там все желающие могут зайти в воду и освежиться в жаркий день», — рассказали в администрации парка.

Правоохранители регулярно выходят в рейды, чтобы предупредить любителей искупаться в каменных джунглях. Они напоминают, что такой отдых может стать экстремальным. Технической водой в фонтанах легко можно отравиться, также можно поскользнуться на мокрой плитке.

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