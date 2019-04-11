В парке «Краснодар» подрались мамы столкнувшихся детей. Видео

Инцидент произошел днем 10 апреля в парке около стадиона ФК «Краснодар».
В парке «Краснодар» подрались две женщины, чьи дети во время игры столкнулись. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях очевидцы.
«История типичная. Девочка бегала по фонтану, мальчик ехал на велосипеде, никто из детей не смотрел по сторонам, в итоге — столкновение. Мама девочки обругала мальчика, ее дочка пинала велосипед, мама девочки стукнула мальчика и пожелала ему разбиться на этом велосипеде. Мальчик рассказал своей маме. Женщина подошла разобраться, объясниться, что это дети и никто не виноват. Мать девочки спровоцировала драку, облив оппонентку водой», — написали очевидцы в комментарии к видео.
После этого между женщинами началась потасовка. Очевидцы попытались разнять дерущихся женщин.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в полицию заявлений от граждан по поводу этого инцидента не поступало.
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