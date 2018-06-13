В парке «Краснодар» покажут церемонию открытия ЧМ-2018

Трансляция в амфитеатре начнется 14 июня в 17:30.

В 18:00 стартует показ матча Россия — Саудовская Аравия. В амфитеатре будут транслировать все игры мундиаля, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в амфитеатре парка «Краснодар» установили новый экран. Его главная способность — противостоять прямым солнечным лучам.

Сборная России по футболу опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА. Команда установила новый антирекорд национальной команды страны. Саудовская Аравия занимает в списке 67-е место.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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