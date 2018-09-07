В парке «Краснодар» покажут фильм «Форрест Гамп»

Показ ленты состоится 8 сентября в амфитеатре.

Сеанс начнется в 19:00, сообщается в аккаунте парка в Twitter.

«Форрест Гамп» — фильм режиссера Роберта Земекиса. Вышел на экраны в 1994 году. Получил семь премий Oscar. Главную роль в ленте исполнил Том Хэнкс.

В центре сюжета — история жизни Форреста Гампа, у которого синдром саванта — редкое состояние, при котором человек с отклонением в развитии имеет выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний.

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