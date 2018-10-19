В парке «Краснодар» покажут фильм «Легенды осени»

Сеанс пройдет 20 октября в 18:00.

«Захотелось осенью осеннего? Легко! Брэд Питт справится!» — написали в аккаунте парка в Instagram.

В воскресенье на стадионе «Краснодар» пройдет домашний матч «быков» против «Ахмата». Амфитеатр работать не будет.

«Легенды осени» — американский драматический фильм 1994 года с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом в главных ролях. История семьи Ладлоу — стремительный и романтический рассказ о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них.

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