В парке «Краснодар» покажут «Гражданина Кейна»

Показ состоится 19 августа в амфитеатре.

Начало сеанса а 20:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

«Гражданин Кейн» — американский драматический кинофильм 1941 года. Фильм рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна. Изначально Кейн посвящает свою жизнь идее о службе обществу через предоставление ему новостей, но неумолимо эволюционирует в человека, использующего свои громадные деньги и власть для постоянного удовлетворения желаний или прихотей собственного эго. Полностью построенное на принципе флешбэков действие фильма разворачивается на фоне журналистского расследования, которое ведет репортер, получивший задание выяснить историю предсмертного слова Кейна: «rosebud» («розовый бутон»).

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