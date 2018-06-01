В парке «Краснодар» покажут «Крестного отца»

Показы пройдут 2 и 3 июня в амфитеатре.

Трансляция «Крестного отца-2» состоится 2 июня, на следующий день, 3 июня, покажут ленту «Крестный отец-3». Начало сеансов — в 20:30, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

В центре сюжета второй части саги (1974 год) — представители нового поколения гангстерского клана. Для них не существует моральных преград на пути достижения поставленных целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным правилам, в жесткую корпорацию. Лента получила шесть статуэток премии Oscar.

События «Крестного отца-3» (1990 год) происходят спустя 20 лет после описанных в предыдущей части. Майкл Корлеоне пытается перейти в легальный бизнес. Главную роль в картинах исполняет Аль Пачино.

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