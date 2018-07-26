В парке «Краснодар» покажут матч за Суперкубок России по футболу

Локомотив и ЦСКА сразятся 27 июля в Нижнем Новгороде.

Прямая трансляция начнется в амфитеатре в 21:30, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

По регламенту, в матче за Суперкубок должны играть победитель Премьер-лиги прошлого сезона и обладатель Кубка России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», московский «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России по футболу. Кубок России завоевал «Тосно» из Ленинградской области.

Однако в июне стало известно, что «ФК Тосно» прекратил свое существование. В соответствии с положением «О турнире за Суперкубок России по футболу», в матче примут участие чемпион России — 2017/18 ФК «Локомотив» и команда, занявшая второе место — ПФК ЦСКА.

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