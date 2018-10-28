В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против ЦСКА

Игра состоится в Москве 28 октября.

Трансляция начнется в амфитеатре в 18:25, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

«Краснодар» после 11 туров, имея в багаже 19 очков, располагается на 2-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейцы имеют в активе столько же баллов и стоят ступенькой ниже, уступая «быкам» по количеству побед.

В 16 предыдущих официальных матчах (14 в РПЛ и 2 в Кубке страны) четыре победы — в активе «Краснодара», семь на счету ЦСКА, пять встреч завершились вничью. Разница мячей в этом противостоянии — 22-14 в пользу армейцев. В прошлом сезоне в чемпионате страны дважды верх взяли армейцы — 1:0 в Краснодаре и 2:1 в Москве.

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник