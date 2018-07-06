В парке «Краснодар» проведут трансляцию матчей 1/4 финала ЧМ

Первые две встречи четвертьфинала пройдут 6 июля.

В 17:00 начнется встреча сборных Уругвая и Франции, в 21:00 — Бразилии и Бельгии, сообщается в аккаунте парка «Краснодар» в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Футболисты из Уругвая оказались сильнее сборной Португалии.

Бразилия по пути в 1/4 обыграла Мексику, а Бельгия — Японию.

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