В парке «Краснодар» проведут трансляцию матчей 1/4 финала ЧМ

Первые две встречи четвертьфинала пройдут 6 июля.
В 17:00 начнется встреча сборных Уругвая и Франции, в 21:00 — Бразилии и Бельгии, сообщается в аккаунте парка «Краснодар» в Instagram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Футболисты из Уругвая оказались сильнее сборной Португалии.
Бразилия по пути в 1/4 обыграла Мексику, а Бельгия — Японию.
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