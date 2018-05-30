В парке «Краснодар» установили более 250 камер видеонаблюдения

Компания КРОК завершила проект по обеспечению комплексной безопасности парковой зоны стадиона ФК «Краснодар», общая площадь которой составляет 22,7 га.

Для визуального контроля периметра и площади объекта специалисты внедрили систему видеонаблюдения с максимальным обзором всей территории. Всего установили более 250 видеокамер.

Для оповещения людей о возникновении нештатной ситуации (пожар, стихийное бедствие, угроза террористического акта) реализовали зональную систему озвучивания. Чтобы любой из посетителей в случае чрезвычайного происшествия мог мгновенно связаться с охраной, на всей территории парка установили вызывные панели аварийной телефонной связи.

Помимо этого, КРОК обеспечил безопасность посетителей летнего амфитеатра и кафе, расположенных в парке. Здания оснастили контролем доступа, охранной и тревожной сигнализацией, пожарной сигнализацией, аварийной связью, оповещением, радиофикацией, охранным видеонаблюдением, а также системами ЛВС, СКС, АТС.

Все системы интегрированы с центром управления стадиона. Кроме того, тревожные сигналы из ЦУС автоматически передаются в главное подразделение МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба компании.

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