В парке «Краснодар» установили кресла

Администрация парка попросила горожан не передвигать конструкции для отдыха.
«Важное замечание: я проверил: креслам нравится быть именно там. Не нужно перемещать их с места на место», — говорится в аккаунте парка в Instagram.
Кресла установлены по всей территории парка.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» установили более 250 камер видеонаблюдения.
В парке «Краснодар» прокомментировали видеозапись, на которой запечатлено, как парень в компании молодых людей лезет на дерево и трясет его.
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