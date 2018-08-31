В парке «Краснодар» установили кресла

Администрация парка попросила горожан не передвигать конструкции для отдыха.

«Важное замечание: я проверил: креслам нравится быть именно там. Не нужно перемещать их с места на место», — говорится в аккаунте парка в Instagram.

Кресла установлены по всей территории парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» установили более 250 камер видеонаблюдения.

В парке «Краснодар» прокомментировали видеозапись, на которой запечатлено, как парень в компании молодых людей лезет на дерево и трясет его.

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