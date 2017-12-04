В парке возле стадиона ФК «Краснодар» временно запретили ходить по газонам

Такие меры приняли на осенне-зимний период.

В парке установили таблички с просьбой к посетителям не ходить по газонам. При этом ранее пресс-служба стадиона заявляла, что парк «Краснодар» — единственное место в городе, где можно ходить по газонам и устраивать пикники.

По словам директора стадиона ФК «Краснодар» Владимира Аврамко, это временные меры, так как в холодное время года трава останавливает свой рост, и любая нагрузка на газон может привести к его исчезновению.

«Мы не запрещаем вовсе, мы просто просим воздержаться от хождения по траве именно зимой. Ограничения связаны исключительно с сезонным фактором», — цитирует Аврамко «КП-Кубань».

Фоторепортаж с открытия парка у стадиона ФК «Краснодар» в сентябре смотрите здесь.

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