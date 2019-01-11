Магистральный коллектор канализации проложат по улицам 8 Марта, Суворова, Крайней и Комсомольской. Его общая протяженность составит 2,6 км.

«Монтаж в Пашковском жилом районе более чем 2,5 км сетей центральной канализации, которой здесь до сих пор не было, — достаточно масштабное строительство. Об этом неоднократно просили жители. Мы понимаем, что на время работ для них будут определенные неудобства, но в результате еще несколько улиц Пашковского получат полностью новую канализацию из современных долговечных материалов и решение одной из застарелых проблем микрорайона», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Магистральный коллектор построят за счет бюджетных средств. Уже подготовили траншею протяженностью около 700 м. Работы завершат в июне.

Начало трассы — напротив дома № 40 на улице Крайней, она пройдет до пересечения с улицей 8 Марта и далее до пересечения с Суворова, где построят канализационно-насосную станцию.

На улице Суворова коллектор проложат до пересечения с Комсомольской, затем — до пересечения Комсомольской и Кирова, где коллектор подключат к уже существующей сети, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник