В Пашковском микрорайоне Краснодара сгорел частный дом

Пожар произошел в ночь на 1 декабря на улице Карасунской.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило в МЧС в 1:32. Прибывшие на место в 1:39 пожарные выяснили, что огонь распространился на площади 70 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
В 1:49 пожар локализовали. Потушили возгорание в 2:43.
На месте происшествия работали от МЧС России 16 человек и 5пять единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
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