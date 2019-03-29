В Павловском районе скутер без госномера столкнулся с автомобилем

ДТП произошло 28 марта около 8:00 в станице Павловской.

По предварительным данным, 30-летний мужчина на скутере Fortune без госномера, не имея водительских прав, ехал по улице Советской. Он не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна для обгона, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель и 41-летняя пассажирка скутера. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.