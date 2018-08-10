В Павловском районе 17-летний водитель устроил ДТП, пострадали двое детей

Полицейские проводят проверку по факту аварии, которая произошла 10 августа около 5:00 на автодороге Староминская — Ленинградская — Павловская.

Установлено, что 17-летний житель Крыловского района без прав за рулем автомобиля Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и врезался в ехавший впереди Daewoo Matiz.

От удара малолитражка под управлением 48-летней местной жительницы вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer. В Mitsubishi ехала семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети.

В результате аварии пострадали три человека: водитель Daewoo находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры Mitsubishi — в травматологическом отделении районной больницы.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят административное расследование. В отношении 17-летнего виновника аварии составили административный протокол за езду в состоянии опьянения.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела. В ближайшее время по месту жительства правонарушителя в Крыловском районе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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