В Павловском районе 59-летний мужчина уехал из дома на машине и пропал

В Краснодарском крае в ноябре объявили в розыск жителя станицы Павловской Григория Дубовика.

В полицию Краснодара 29 октября позвонила бывшая жена мужчины и сообщила о его пропаже. По данным следствия, Григорий Дубовик утром 26 октября выехал из дома на своем Volkswagen Passat в Краснодар и не вернулся. До сих пор о его местонахождении не известно.

Автомобиль через время обнаружили в Краснодаре на одной из стоянок на улице Уральской. По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы мужчины: рост 180 см, телосложение среднее, вес около 90 кг, волосы русые с проседью, есть залысины. В день исчезновения был одет в синюю куртку, джинсы и рубашку.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Григория Дубовика, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 267-55-56 или 02.

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