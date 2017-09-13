В Павловском районе построили современную установку по очистке семян

Новейшее оборудование немецкого производства полностью автоматизировано и не требует многократных настроек.

Качество семян кубанской селекции станет еще более высоким.

«Если наши комплексы выдают примерно сора 0,3-0,5 %, на том мы добиваемся отхода в 0,1-0,2 %. Семена делятся по удельному весу. Производительность комплекса рассчитана на 10 т/час», — пояснил замдиректора предприятия Иван Семеренко.

На современное оборудование потратили 70 млн рублей, но это того стоит. Агрегат уже работает несколько дней в тестовом режиме. В качестве семян убедился и вице-губернатор Андрей Коробка. Только одно это предприятие может обеспечить весь край элитными материалами, которые производят под контролем ученых.

«Максимально сегодня загрузить завод — раз, второе — дать информацию, чтобы наши фермеры знали об этом. Это очень важно. Ценовой политикой особо здесь не поиграешь, это государственное предприятие. Доступность цен абсолютно приемлема для всех», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Однако даже элитные сорта могут не порадовать высоким урожаем, если не соблюдать технологию. Об этом 13 сентября вице-губернатор говорил на совещании по подготовке к севу озимых. Забота о плодородии почвы и севооборот — одно из главных условий. Уже в следующем году эти нормы будут регулироваться новым законом.

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