В Павловском районе презентовали проект перехода техники КФХ на газовое топливо

Одна из ферм района проводит аграрный эксперимент. Сельхозпредприятие первым в стране переводит всю свою технику на газ.

Пока будут использовать передвижную заправочную станцию. Она может развозить газ везде, где работают машины крестестьянско-фермерского хозяйства. Газ в два раза дешевле дизельного топлива, и на этом аграрии смогут значительно сэкономить.

«Сегодня средняя цена природного газа на заправках «Газпрома» — 13 рублей 40 копеек, а цена бензина и топлива — под 50 рублей бензин и под 40 рублей дизельное топливо», — сказал глава совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

«Важность этого проекта для Краснодарского края сложно переоценить, потому что газомоторное топливо, во-первых, это экология, во-вторых — экономика, что очень важно для сельхозтоваропроизводителей, да и вообще для транспортной отрасли. Стоимость топлива и себестоимость продукции на сегодняшний день играют очень большую роль», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В ближайшем будущем КФХ планирует оборудовать стационарную газовую заправку. Примечательно, что технику, которая участвует в пилотном проекте, при необходимости могут перевести с газа на бензин или дизельное топливо.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект передвижной автогазозаправочной станции презентовали 12 мая.

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