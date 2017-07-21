В Павловском районе уничтожили 450 кг санкционных яблок из Польши

Продукция не имела документов, однако на упаковке была маркировка, где страной происхождения значилась Польша.

Это обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время проверки в станице Павловской. Всего они выявили 450 кг свежих яблок, которые попали под продовольственное эмбарго РФ и были запрещены к ввозу.

Согласно указу президента РФ, яблоки изъяли и уничтожили, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия 7 августа 2014 года ограничила импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция, орехи и ряд других продуктов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов с 6 августа 2015 года. Уничтожением санкционной продукции начали заниматься Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба.

Правительство РФ в июле продлило продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет действовать по 31 декабря 2018 года.

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