В Павловском районе в ДТП на встречке погибли четыре человека

Авария произошла 16 октября в 6:00 на пятом километре трассы «Кавказ».

По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot.

В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель и пассажир Peugeot скончались на месте аварии, еще один пассажир Hyundai госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

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