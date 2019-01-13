Сообщение об аварии в районе 14-го километра автодороги «Кавказ» поступило около 20:30 12 января.

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем автомобиля Renault допустил лобовое столкновение с Volkswagen под управлением 46-летнего водителя. В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка Renault — женщина 70 лет. В больницу доставили водитель Volkswagen и его пассажир, а также водитель Renault и два его пассажира: пенсионерка и 16-летняя девушка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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