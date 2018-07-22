В Павловском районе в ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой погибли водитель с сыном

Смертельная авария произошла днем 22 июля недалеко от станицы Октябрьской.
По предварительным данным, водитель большегруза врезался в движущийся в попутном направлении легковой автомобиль, после чего произошло столкновение с припаркованным автобусом.
Водитель легковушки и его малолетний пассажир скончались на месте ДТП. Еще одна пассажирка автомобиля госпитализирована. Также в больницу попал водитель автобуса.
Сейчас на месте аварии продолжают работать следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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