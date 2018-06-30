В Павловском районе выпал крупный град

О грозе, ливне, граде и шквалистом ветре в нескольких населенных пунктах района вечером 30 июня сообщили местные жители. Стихия повалила деревья и принесла ущерб посевам.

«В станице Старолеушковской 30 июня с 19:00 до 21:00 была гроза, ветер. Град выпал размером с куриное яйцо. Побило посевы сельхозкультур. Особенно на отдельных полях пострадали подсолнечник и кукуруза», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» очевидец.

На хуторах Ленинодар и Средний Челбас бушевала непогода, местами произошли обрывы электропроводов.

«Электричества нет уже часа два. Шквалистый ветер повалил старые деревья, порвал провода. У нас град был размером с виноградину. В соседних населенных пунктах похожая ситуация», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» очевидец.

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