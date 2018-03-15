В Павловском районе запустили молочно-товарную ферму

Участие в торжественной церемонии открытия 15 марта принял губернатор Вениамин Кондратьев.

«Такие фермы — это рабочие места, гарантированная заработная плата, налоги, развитие жизни на селе. Здесь лучшее оборудование, технологии, уникальные условия содержания животных», — сказал глава региона.

Первая очередь фермы запущена в тестовом режиме. Выход на проектную мощность предполагается в 2021 году с валовым удоем молока 20 тыс. литров в год. В общей сложности на ферме будут содержать стадо в 4 тыс. голов КРС, в том числе — 1,8 тыс. фуражных коров. Планируется, что предприятие достигнет самых высоких показателей в стране по уровню надоя на корову — 12 тыс. литров молока в год. Это в два раза выше, чем в среднем по стране.

«Мы делаем все, чтобы животноводство развивалось, чтобы наши дети пили натуральное молоко. Должны быть инвестиции в молочную отрасль, господдержка, чтобы появлялись семейные фермы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Председатель совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденов поблагодарил за поддержку краевую и местную власти. В планах — строительство еще двух комплексов на 3 тыс. голов.

В ходе осмотра фермы губернатор посетил доильный зал и оценил систему автоматизированного управления.

«Это самая современная ферма в стране, она ничуть не уступает европейской», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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