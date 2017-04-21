В Павловском районе ВАЗ насмерть сбил пенсионера на обочине трассы

В Павловском районе 20 апреля в аварии погиб пожилой мужчина.

Авария произошла около 21:00 в районе 1202-го километра трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2109, не выбрал безопасную скорость движения и не успел затормозить перед стоящим на обочине пешеходом.

В результате ДТП 68-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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