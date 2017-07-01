В ПБК «Локомотив-Кубань» перешел форвард Станислав Ильницкий

Клуб подписал с 23-летним нападающим контракт на три года.

Последние четыре сезона новичок «Локомотива» провел в «Химках», с которыми стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ 2013/14 и победителем Еврокубка 2014/15.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ильницкий провел за подмосковную команду 33 игры, в которых в среднем записывал на свой счет 3,2 очка, 0,6 «ассиста» и 2,3 подбора за 12,5 минут игрового времени. В Еврокубке сезона 2016/17 наш новичок провел 17 встреч, в которых набирал 4,6 очка, делал 3,5 подбора и 0,9 раз за матч ассистировал партнерам, проводя на паркете 14 минут, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков перешел в «Химки».

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