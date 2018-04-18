В период ЧМ-2018 ограничат перевозку опасных грузов по железной дороге

Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ разработало и согласовало с ведомствами и потребителями список опасных грузов, перевозка которых будет ограничена.

Перечень включает в себя ряд крупных товарных позиций, в том числе аммиак, фосфор, пропан, бутан, сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также химикаты, применяемые в различных отраслях. К опасным грузам причислены и компоненты ракетного топлива — гептил и гидразин.

Список базируется на перечне грузов, которые в 2012 году запретили провозить через Москву. Сейчас действие этого запрета предлагается расширить на города проведения турнира. По данным источника, в ближайшие дни приказ может появиться на сайте Росжелдора. Он добавил, что в исключительных случаях грузы все еще будут пропускать.

По словам представителя РЖД, разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов. Компания постарается максимально учесть интересы грузоотправителей.

Меры безопасности во время чемпионата и перед ним — с 25 мая по 25 июля — предусмотрены указом президента от 9 мая 2017 года, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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