В первом квартале года бюджет Кубани получил 154 млн рублей за аренду земли

Край усилит работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель и взысканию задолженности с арендаторов.

С начала 2018 года по результатам торгов в аренду предоставили 61 земельный участок сельхозназначения. Общая сумма годовой арендной платы за них составляет 14,2 млн рублей.

Всего за первый квартал в бюджет поступило 154 млн рублей.

С недобросовестными арендаторами, имеющими задолженность, проводят беседы. Благодаря этому до вынесения решения судов погашается более 50% задолженности.

За первый квартал 2018 года арендаторам направили 824 претензии об оплате задолженности на сумму 92,3 млн рублей, направлено в суд более 100 исковых заявлений на сумму 110 млн рублей.

«Для предупреждения и снижения задолженности по арендной плате необходимо усилить мониторинг своевременности перечисления арендной платы. Необходимо ликвидировать образовавшиеся задолженности перед краевым бюджетом, как в досудебном, так и в судебном порядке», — цитирует вице-губернатора Сергея Болдина песс-служба администрации Краснодарского края.

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