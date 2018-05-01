В первомайской демонстрации в Краснодаре приняли участие более 60 тыс. человек

Колонну возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе с ним по улице Красной прошли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, мэр города Евгений Первышов, народный артист РФ Валерий Баринов.

Глава региона отметил, что этот день одинаково любим всеми поколениями россиян и по праву считается всенародным.

«Кубанцы издавна славились своим трудолюбием. Благодаря этому край находится на подъеме своего развития. Укрепляется экономика, совершенствуется социальная сфера, создаются предпосылки для дальнейшего развития, улучшается качество жизни людей. Совместными усилиям мы обязательно достигнем поставленных целей и будем гордиться не только прошлым, но и сегодняшним днем нашего региона», — обратился губернатор к жителям Кубани в официальном поздравлении.

Под флагами и знаменами проследовали представители предприятий и профсоюзов, политических партий и общественных движений, студенты высших и средних специальных учебных заведений — всего более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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