В Первомайском суде Краснодара вынесли решение по делу дома на улице Фабричной

Разбирательство длилось чуть меньше года. Закон оказался на стороне жильцов.

Обычная многоэтажка, в которой по документам значилось 16 этажей, неожиданно выросла еще на один. На 17-м, техническом этаже, где должны были располагаться коммуникации, начались ремонтные работы. Попасть под крышу собственники квартир не смогли даже с помощью участкового. Безучастной оказалась и городская администрация, хотя нарушения признала.

«Мы направили запрос о предоставлении сведений о собственниках, также ждем ответов от компетентных органов. Как только у нас будет эта информация на руках, мы людям, безусловно, ответим. Но они и сами знают, кто собственник», — говорила заместитель начальника отдела по работе межведомственной комиссии «Горжилхоз» Наталья Орлова.

Собственника действительно нашли инициативные жильцы. По их сведениям, в конце 2017 года помещения были проданы. Одной из хозяек нежилой площади в центре Краснодара стала Нина Сапонова — бывшая супруга председателя ТСЖ «Покров» Юрия Сапонова. Она приобрела ее у физического лица, а не у самого ТСЖ, как утверждалось в СМИ ранее, но сути дела это не поменяло. В поисках истины люди решили обратиться в суд. Председатель товарищества продолжал стоять на своем.

«В доме на 17-м этаже расположены нежилые помещения. На этом этаже находится только теплопункт, и никаких коммуникаций нет. Это не места общего пользования», — заявил председатель правления ТСЖ «Покров» Юрий Сапонов.

В заседаниях суда представитель управляющей домом организации больше не участвовал. По утверждениям жильцов, Сапонов перестал появляться и в самой проблемной многоэтажке, что еще больше активизировало желание поменять главного по дому на ближайшем собрании.

«Мы планируем обжаловать назначение нашего председателя ТСЖ Сапонова. Сейчас готовятся иски, и мы не сдаемся, мы хотим навести у себя во дворе порядок. А еще собираемся обращаться в правоохранительные органы за возбуждением уголовного дела», — сообщила представительница инициативной группы жильцов Валентина Перебякина.

В попытках установить права всех заинтересованных лиц на помещение площадью более 1 тыс. кв. м провели 12 судебных заседаний, которые привели к решению в пользу истцов. Жильцы добились признания чердака общедомовой собственностью, а вот владельцы по документам с решением суда первой инстанции не согласны.

«Я представляю в суде интересы ответчика по имеющимся материалам дела, поэтому изначальные цели приобретения этого помещения мне неизвестны», — сказала представитель ответчика Татьяна Алехина.

Хоть суд и оказался на стороне жильцов, дело 17-го этажа на этом не заканчивается.

В конце 2017 года телеканал «Кубань 24» уже рассказывал, с чего все началось. Тогда с 17-го этажа на жильцов дома обрушилась «песчаная буря»: шланг, по которому рабочие доставляли строительную смесь, лопнул. Тогда жители и узнали, что технический этаж продан, и там идет перепланировка. Они обратились в суд.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник