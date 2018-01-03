В первые дни праздников в России МЧС спасло около 240 человек

По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в первые дни нового года в России не допущено, зафиксировано более 60 происшествий.

Об этом сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

«С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек», — сказал он на селекторном совещании.

Он отметил, что с 25 декабря органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщает «Интерфакс».

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