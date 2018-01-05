В первые дни января канатные дороги в горах Сочи посетили 16 тыс. человек

Горнолыжный сезон в Сочи в январе поставил новые рекорды.

В первые дни нового года рекордными оказались как загрузка канатных дорог Красной Поляны — до 16 тыс. человек в день, так и количество въездного автотранспорта — 15 тыс. автомобилей. Загрузка курортов приблизилась к 100%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Чтобы вся туристическая инфраструктура работала как единый механизм, на Красной Поляне действует координационный штаб по подготовке и проведению зимнего горнолыжного сезона. В его работе задействовано более 50 представителей администрации Краснодарского края и Сочи. Каждое утро в штабе проводят оперативное заседание.

«Штаб работает уже девять дней в круглосуточном режиме. Никаких серьезных проблем не было, все проходит в штатном режиме. Мы тщательно мониторим ситуации с пробками на дорогах, а также очередями на подъемниках. Если таковые есть, направляем туда анимационные группы, угощаем туристов чаем, кофе, блинами — делаем все, чтобы наши гости остались довольны отдыхом в Сочи. Что касается рождественских праздников, то мы также ожидаем загрузку до 100%», — рассказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

В Красной Поляне работают мониторинговые группы по транспорту, санаторно-курортному комплексу, городскому хозяйству, а также потребительскому рынку, куда входят сотрудники Роспортебнадзора. Проверяют все: от цен в ресторанах до санитарного состояния прилегающих к отелям территорий.

По данным администрации города-курорта, общественный транспорт справляется с потоком туристов. Интервал движения между автобусами внутри Красной Поляны составляет пять-семь минут, по маршруту из центра Сочи в Горный кластер до 20 минут. В этом году также появился альтернативный вид транспорта для лыжников и сноубордистов — единый скибас. Специальные автобусы курсируют между курортами Красной Поляны и бесплатно перевозят туристов при наличии ски-пасса.

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