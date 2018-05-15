В первые ветропарки на юге России вложат около 1 млрд долларов

Первые крупные ветропарки ЮФО появятся в Адыгее, Ростовской области и Краснодарском крае.

«Инвестиционные вложения в первые крупные ветропарки в стране, которые в ближайшие годы будут построены в трех регионах Южного федерального округа — Адыгее, на Кубани и в Ростовской области суммарной мощностью 610 МВт, составят 1 млрд долларов. В первую очередь это дополнительные мощности ветроэнергетики для этих энергодефицитных регионов», — сообщил заместитель гендиректора по развитию и международному бизнесу АО «НоваВинд» Эмин Аскеров в рамках Х юбилейного форума «Атомэкспо-2018».

По его словам, это положительно отразится на экономике и развитии туризма. Уже начали реализацию проекта по строительству в Адыгее первого в стране ветропарка. Экспертиза по строительству пройдет в июне. В Краснодарском крае сейчас продолжаются ветроизмерения.

«Есть формальные сроки, которые мы обязаны выполнить по контракту поставки мощностей — в Адыгее это конец текущего года. На Кубани будут введены позже — до 2022 года», — цитирует Аскерова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», госкорпорация «Росатом» выиграла конкурс на строительство в Краснодарском крае и Адыгее трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Реализация проекта позволит создать в ЮФО около 1 тыс. новых рабочих мест.

На Кубани подготовили восемь площадок для размещения ветроэлектростанций.

В Темрюкском районе к 2019 году планируют построить ветроэлектростанцию.

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